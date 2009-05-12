Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Сочи» и «Тамбов» вышли в РПЛ, «Енисей» Аленичева вылетел, «Монако» продолжает тонуть и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. «Тамбов» и «Сочи» вышли в РПЛ и впервые в своей истории сыграют в элитном дивизионе. Вслед за «Анжи» покинул премьер-лигу «Енисей» Дмитрия Аленичева.

    Уже сегодня пройдет последний тур АПЛ. Кто станет чемпионом: «Ман Сити» или «Ливерпуль»? Пеп Гвардиола обеспокоен, что судьбу титула может решить одна ошибка судьи. Клопп на неделе вышел в финал ЛЧ и считает, что здорово, если на выходных случится еще одно чудо. Самое время получить 1 000 рублей на ставку бесплатно и выбрать своего фаворита. 

    2. В бундеслиге чемпионская интрига дожила до последнего тура. «Бавария» потеряла очки в игре с «Лейпцигом» и позволила «Боруссии» сократить отставание до двух очков. VAR не дал «Баварии» досрочно отпраздновать чемпионство, что очень возмутило Ули Хеннеса.

    3. «Монако» проиграл «Ниму» в лиге 1 и скатился в таблице к зоне вылета. Команда Александра Головина опережает «Кан» из зоны стыковых матчей лишь по разнице мячей. Фанаты очень жестко выразили свое недовольство футболистам.

    4. В серии А «Аталанта» ворвалась в первую тройку благодаря победе над «Дженоа», а «Милан», обыграв «Фиорентину», вплотную приблизился к топ-4.

    5. На хоккейном ЧМ Финляндия обыграла Словакию, хет-трик сделал 18-летний форвард Каапо Какко, у которого уже пять шайб на турнире. Чехия забила 7 голов Норвегии, все результаты дня – здесь.

    Сборная России внесла в заявку Ивана Телегина.

    6. В финале теннисного турнира в Мадриде Новак Джокович сыграет с Стефаносом Циципасом, который обыграл Рафаэля Надаля.

    Кики Бертенс победила Симону Халеп и выиграла крупнейший титул в карьере.

    7. Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании, россиянин Даниил Квят – девятый.

    8. Кубок Стэнли. В первом матче финала Запада «Сан-Хосе» забросил «Сент-Луису» 6 шайб. Владимир Тарасенко сделал первый ассист в этом плей-офф, но остался в минусе

    9. Игорь Денисов готов уйти из «Локомотива», если ему не гарантируют место в составе. Хотя юрист футболиста утверждает, что никакого конфликта нет.

    10. МИД Азербайджана пообещал, что Генрих Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы в Баку.

    11. Японский фигурист Дайсуке Такахаси назвал ноги Алины Загитовой идеальными.

    12. «Ростов-Дон» впервые в истории вышел в финал женской Лиги чемпионов по гандболу и встретится с «Дьором» из Венгрии.

    13. Полузащитник Андер Эррера покинет «Манчестер Юнайтед» по завершении сезона. Ждем в «ПСЖ»?

    14. В интернете появилось фото выездной формы «Зенита» на сезон-2019/20. 

    Цитаты дня

    «Не думаю, что можно плохо говорить о Месси. Он неприкасаем». Дани Алвес объяснил, почему в провале «Барсы» в ЛЧ нельзя винить Лео.

    «Если ждете от «Тоттенхэма» того же, что и от «Ливерпуля» с «Ман Сити», мне нужны другие ресурсы». Леви, купи уже Почеттино хоть одного футболиста!

    «У Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном». Томас Тухель, похоже, уже нашел себе новое место работы

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться