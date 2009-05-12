«Сочи» и «Тамбов» вышли в РПЛ, «Енисей» Аленичева вылетел, «Монако» продолжает тонуть и другие новости утра

1. «Тамбов» и «Сочи» вышли в РПЛ и впервые в своей истории сыграют в элитном дивизионе. Вслед за «Анжи» покинул премьер-лигу «Енисей» Дмитрия Аленичева.

Уже сегодня пройдет последний тур АПЛ. Кто станет чемпионом: «Ман Сити» или «Ливерпуль»? Пеп Гвардиола обеспокоен, что судьбу титула может решить одна ошибка судьи. Клопп на неделе вышел в финал ЛЧ и считает, что здорово, если на выходных случится еще одно чудо. Самое время получить 1 000 рублей на ставку бесплатно и выбрать своего фаворита.

2. В бундеслиге чемпионская интрига дожила до последнего тура. «Бавария» потеряла очки в игре с «Лейпцигом» и позволила «Боруссии» сократить отставание до двух очков. VAR не дал «Баварии» досрочно отпраздновать чемпионство, что очень возмутило Ули Хеннеса.

3. «Монако» проиграл «Ниму» в лиге 1 и скатился в таблице к зоне вылета. Команда Александра Головина опережает «Кан» из зоны стыковых матчей лишь по разнице мячей. Фанаты очень жестко выразили свое недовольство футболистам.

4. В серии А «Аталанта» ворвалась в первую тройку благодаря победе над «Дженоа», а «Милан», обыграв «Фиорентину», вплотную приблизился к топ-4.

5. На хоккейном ЧМ Финляндия обыграла Словакию, хет-трик сделал 18-летний форвард Каапо Какко, у которого уже пять шайб на турнире. Чехия забила 7 голов Норвегии, все результаты дня – здесь.

Сборная России внесла в заявку Ивана Телегина.

6. В финале теннисного турнира в Мадриде Новак Джокович сыграет с Стефаносом Циципасом, который обыграл Рафаэля Надаля.

Кики Бертенс победила Симону Халеп и выиграла крупнейший титул в карьере.

7. Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании, россиянин Даниил Квят – девятый.

8. Кубок Стэнли. В первом матче финала Запада «Сан-Хосе» забросил «Сент-Луису» 6 шайб. Владимир Тарасенко сделал первый ассист в этом плей-офф, но остался в минусе.

9. Игорь Денисов готов уйти из «Локомотива», если ему не гарантируют место в составе. Хотя юрист футболиста утверждает, что никакого конфликта нет.

10. МИД Азербайджана пообещал, что Генрих Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы в Баку.

11. Японский фигурист Дайсуке Такахаси назвал ноги Алины Загитовой идеальными.

12. «Ростов-Дон» впервые в истории вышел в финал женской Лиги чемпионов по гандболу и встретится с «Дьором» из Венгрии.

13. Полузащитник Андер Эррера покинет «Манчестер Юнайтед» по завершении сезона. Ждем в «ПСЖ»?

14. В интернете появилось фото выездной формы «Зенита» на сезон-2019/20.

Цитаты дня

«Не думаю, что можно плохо говорить о Месси. Он неприкасаем». Дани Алвес объяснил, почему в провале «Барсы» в ЛЧ нельзя винить Лео.

«Если ждете от «Тоттенхэма» того же, что и от «Ливерпуля» с «Ман Сити», мне нужны другие ресурсы». Леви, купи уже Почеттино хоть одного футболиста!

«У Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном». Томас Тухель, похоже, уже нашел себе новое место работы