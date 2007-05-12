Маурисио Почеттино: «Если ждете от «Тоттенхэма» того же, что и от «Ливерпуля» с «Ман Сити», мне нужны другие ресурсы»

Главный тренер Маурисио Почеттино заявил, что клубу необходим четкий план по развитию, чтобы добиваться больших целей в будущем.

«Я не готов начинать новую главу без плана, четкой идеи, с неопределенностью, рассказывать вам и нашим болельщикам, что дальше, какова наша цель.

Мне хорошо известно, как функционирует этот бизнес. Мы очень хорошо знаем, что нужно действовать по-другому – это не значит тратить больше или меньше денег.

Рассчитывая на выход в финал Лиги чемпионов каждый сезон, нужно создать план, который, возможно, будет отличаться от того, что был у нас в последние пять лет.

И если мы будем верить, что, действуя так же, как в последние пять лет, мы будем каждый сезон выходить в финал Лиги чемпионов, попадать в топ-4 и конкурировать с такими проектами, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед», то, думаю, мы очень наивны.

Если люди ждут от «Тоттенхэма» того же, что и от «Ливерпуля», «Ман Сити», «Челси» и «МЮ», предоставьте мне другие ресурсы для работы.

В обратном случае, стараясь справиться с задачей [при прежних условиях], я буду самым глупым человеком», – сказал Почеттино.