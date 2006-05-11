ЧМ-2019. Германия сыграет с Великобританией, Словакия против Финляндии

В Словакии продолжается групповой этап чемпионат мира по хоккею.
Чемпионат мира
Группа А
- Дата проведения
- 11 мая, 13.15, «Стил Арена»
- Дата проведения
- 11 мая, 17.15, «Стил Арена»
- Дата проведения
- 11 мая, 21.15, «Стил Арена»
Группа В
- Дата проведения
- 11 мая, 13.15, «Словнафт-Арена»
- Дата проведения
- 11 мая, 17.15, «Словнафт-Арена»
- Дата проведения
- 11 мая, 21.15, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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