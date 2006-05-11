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    ЧМ-2019. Германия сыграет с Великобританией, Словакия против Финляндии

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    В Словакии продолжается групповой этап чемпионат мира по хоккею. 

    Чемпионат мира

    Группа А

    Дания – Франция
    Дата проведения
    11 мая, 13.15, «Стил Арена»
    Онлайн матча Видео
    Германия – Великобритания
    Дата проведения
    11 мая, 17.15, «Стил Арена»
    Онлайн матча Видео
    Словакия – Финляндия
    Дата проведения
    11 мая, 21.15, «Стил Арена»
    Онлайн матча Видео

    Группа В

    Швейцария – Италия
    Дата проведения
    11 мая, 13.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Латвия – Австрия
    Дата проведения
    11 мая, 17.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Норвегия – Чехия
    Дата проведения
    11 мая, 21.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица ЧМ-2019

    Статистика ЧМ-2019

    Новый стиль сборной России: Малкин опять суперзвезда, а Овечкин почти не бросает по воротам

    Ковальчук в минусе, по броскам – ничья. Главное – ЧМ начали с победы

    Американцы самые страшные, но Россия все равно первая

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