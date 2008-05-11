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    Юрист Денисова: «Конфликта с «Локомотивом» нет, Игорь на больничном»

    Теги Локомотив Игорь Денисов премьер-лига Россия Михаил Прокопец Спорт-Экспресс Футбол

    Михаил Прокопец, юрист полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, описал взаимоотношения хавбека с клубом.

    «В последнее время многие журналисты пытаются представить ситуацию так, будто между Денисовым и «Локомотивом» есть конфликт. На самом деле, это не так.

    Игорь Денисов находится на больничном. Сейчас он лечится. Когда он поправится, пока трудно сказать. Больничный – с открытой датой. Он будет закрыт после того, как только Игорь почувствует себя лучше.

    Слова «Локомотива» о том, что в клубе не знают, где находится Денисов, вызвали удивление. Поскольку клубу оперативно и в соответствии с контрактом и законодательством передается вся необходимая информация.

    «Локомотив» извещен о том, что Игорь болеет, что он на больничном. Где находится Денисов физически и где лечится – не столь важно.

    Хотелось бы еще раз подчеркнуть: никакого конфликта между Денисовым и «Локомотивом» нет. Все в штатном режиме. Во всяком случае, со стороны Игоря такого конфликта совершенно точно не существует», – сказал Прокопец.

    Денисов не появляется на тренировках «Локомотива» 10 дней

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