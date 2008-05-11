Юрист Денисова: «Конфликта с «Локомотивом» нет, Игорь на больничном»

Михаил Прокопец, юрист полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, описал взаимоотношения хавбека с клубом.

«В последнее время многие журналисты пытаются представить ситуацию так, будто между Денисовым и «Локомотивом» есть конфликт. На самом деле, это не так.

Игорь Денисов находится на больничном. Сейчас он лечится. Когда он поправится, пока трудно сказать. Больничный – с открытой датой. Он будет закрыт после того, как только Игорь почувствует себя лучше.

Слова «Локомотива» о том, что в клубе не знают, где находится Денисов, вызвали удивление. Поскольку клубу оперативно и в соответствии с контрактом и законодательством передается вся необходимая информация.

«Локомотив» извещен о том, что Игорь болеет, что он на больничном. Где находится Денисов физически и где лечится – не столь важно.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть: никакого конфликта между Денисовым и «Локомотивом» нет. Все в штатном режиме. Во всяком случае, со стороны Игоря такого конфликта совершенно точно не существует», – сказал Прокопец.

Денисов не появляется на тренировках «Локомотива» 10 дней