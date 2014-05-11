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    Японец Такахаси назвал ноги Загитовой идеальными

    Теги сборная России Дайсуке Такахаси сборная Японии женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Японский фигурист Дайсуке Такахаси назвал ноги россиянки Алины Загитовой идеальными.

    Такахаси – чемпион мира и двукратный серебряный призер чемпионатов мира. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере он завоевал бронзу. В 2014 году Такахаси объявил о завершении карьеры, но в 2018-м вернулся в спорт.

    Спортсмен признался, что его слабость – женские ноги.

    Когда его спросили, ноги какой фигуристки он считает идеальными, он назвал Загитову.

    Также фигурист сообщил, что очень любит выпить.

    «Я не катался целых три года. И за это время едва ли было три дня, чтобы я не пил алкоголь», – рассказал Такахаси.

     
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