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    Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Фиорентины», «Лацио» обыграл «Кальяри»

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    В 36-м туре серии А «Фиорентина» играет с «Миланом», «Рома» будет противостоять «Ювентусу», «Интер» примет «Кьево».

    Чемпионат Италии

    36-й тур

    Аталанта – Дженоа 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    11 мая, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 46 Барроу, 2:0 – 53 Кастань, 2:1 – 89 Пандев.
    АталантаГоллини, Хатебур, Паломино, Гимшити, Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич (Барроу, 46; Пессина, 64), Иличич (Рожер, 89), Сапата.
    ДженоаРаду, Бираски, Ромеро, Зуканович (Педру Перейра, 56), Кришито, Радованович, Бесса, Лерагер (Пандев, 50), Велозу, Куаме (Санабрия, 73), Лападула.
    Предупреждения:
    Велозу (7), Паломино (34), Пандев (59), Ромеро (84).

     

    Кальяри – Лацио 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    11 мая, 19.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 31 Луис Альберто, 0:2 – 53 Корреа, 1:2 – 90 Паволетти.
    КальяриКраньо, Романья, Каччаторе, Клаван, Пеллегрини, Дейола, Барелла, Чигарини (Брадарич, 57), Падоин (Черри, 57), Жоао Педро (Кастро, 77), Паволетти.
    ЛациоПрото, Раду (Баштуш, 74), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Пароло, Лулич, Бадель (Катальди, 62), Луис Альберто (Иммобиле, 84), Корреа, Кайседо.
    Предупреждения:
    Раду (13), Бадель (24), Прото (64), Барелла (85), Каччаторе (90), Луис Фелипе (90).

     

    Фиорентина – Милан 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    11 мая, 21.30, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 35 Чалханоглу.
    ФиорентинаЛафон, Миленкович, Витор Уго, Лорини (Жерсон, 69), Бираги, Фернандеш (Влахович, 74), Дабо (Нергор, 84), Миральяс, Бенасси, Кьеза, Муриэль.
    МиланДоннарумма, Родригес, Романьоли, Абате, Мусаккьо, Бакайоко, Кессиэ, Борини (Лаксальт, 88), Чалханоглу, Сусо (Кастильехо, 81), Пионтек (Кутроне, 74).
    Предупреждения:
    Бираги (34), Лорини (67), Доннарумма (78).

     

    Торино – Сассуоло
    Дата проведения
    12 мая, 13.30, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика

     

    Фрозиноне – Удинезе
    Дата проведения
    12 мая, 16.00, «Stadio Benito Stirpe»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сампдория – Эмполи
    Дата проведения
    12 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    СПАЛ – Наполи
    Дата проведения
    12 мая, 19.00, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рома – Ювентус
    Дата проведения
    12 мая, 21.30, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

     

    Болонья – Парма
    Дата проведения
    13 мая, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика

     

    Интер – Кьево
    Дата проведения
    13 мая, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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