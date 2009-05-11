Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Фиорентины», «Лацио» обыграл «Кальяри»

В 36-м туре серии А «Фиорентина» играет с «Миланом», «Рома» будет противостоять «Ювентусу», «Интер» примет «Кьево».
Чемпионат Италии
36-й тур
- Дата проведения
- 11 мая, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
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Аталанта –
Голлини, Хатебур, Паломино, Гимшити, Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич (Барроу, 46; Пессина, 64), Иличич (Рожер, 89), Сапата.
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Дженоа –
Раду, Бираски, Ромеро, Зуканович (Педру Перейра, 56), Кришито, Радованович, Бесса, Лерагер (Пандев, 50), Велозу, Куаме (Санабрия, 73), Лападула.
- Дата проведения
- 11 мая, 19.00, «Сарденья»
- Голы:
- 0:1 – 31 Луис Альберто, 0:2 – 53 Корреа, 1:2 – 90 Паволетти.
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Кальяри –
Краньо, Романья, Каччаторе, Клаван, Пеллегрини, Дейола, Барелла, Чигарини (Брадарич, 57), Падоин (Черри, 57), Жоао Педро (Кастро, 77), Паволетти.
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Лацио –
Прото, Раду (Баштуш, 74), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Пароло, Лулич, Бадель (Катальди, 62), Луис Альберто (Иммобиле, 84), Корреа, Кайседо.
- Дата проведения
- 11 мая, 21.30, «Артемио Франки»
- Гол:
- 0:1 – 35 Чалханоглу.
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Фиорентина –
Лафон, Миленкович, Витор Уго, Лорини (Жерсон, 69), Бираги, Фернандеш (Влахович, 74), Дабо (Нергор, 84), Миральяс, Бенасси, Кьеза, Муриэль.
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Милан –
Доннарумма, Родригес, Романьоли, Абате, Мусаккьо, Бакайоко, Кессиэ, Борини (Лаксальт, 88), Чалханоглу, Сусо (Кастильехо, 81), Пионтек (Кутроне, 74).
- Предупреждения:
- Бираги (34), Лорини (67), Доннарумма (78).
- Дата проведения
- 12 мая, 13.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 12 мая, 16.00, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 12 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 12 мая, 19.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Дата проведения
- 12 мая, 21.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 13 мая, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 13 мая, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.