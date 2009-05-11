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    Дортмундская «Боруссия» за тур до конца сократила отставание от «Баварии» до 2 очков

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Фортуна Дюссельдорф РБ Лейпциг Футбол

    Чемпионская гонка в бундеслиге продолжится до последнего матча.

    В предпоследнем туре дортмундская «Боруссия» победила «Фортуну» (3:2), а «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0).

    «Дортмунд», таким образом, сократил отставание от мюнхенской команды до 2 очков.

    В заключительном туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом», а команда Люсьена Фавра – с менхенгладбахской «Боруссией».

    При равенстве очков по итогам сезона у команд будет считаться разница забитых и пропущенных мячей. По этому показателю преимущество у «Баварии» (+52, у «Боруссии» разница +35).

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