ЧМ-2019. Телегин внесен в заявку сборной России

Нападающий Иван Телегин вошел в заявку сборной России на ЧМ-2019, информирует официальный твиттер ИИХФ.
В состав команды вошли 3 вратаря, 6 защитников и 14 нападающих. Таким образом, остается возможность заявить еще двух хоккеистов.
В ближайшее время к команде присоединится защитник Никита Задоров.
Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.
Защитники: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачев, Владислав Гавриков.
Нападающие: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев, Иван Телегин.
ЧМ сейчас главный хоккейный турнир. В этом году будет тьма звезд
Ковальчук в минусе, по броскам – ничья. Главное – ЧМ начали с победы