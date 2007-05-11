ЧМ-2019. Телегин внесен в заявку сборной России

Нападающий вошел в заявку сборной России на ЧМ-2019, информирует официальный твиттер .

В состав команды вошли 3 вратаря, 6 защитников и 14 нападающих. Таким образом, остается возможность заявить еще двух хоккеистов.

В ближайшее время к команде присоединится защитник Никита Задоров.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Защитники: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачев, Владислав Гавриков.

Нападающие: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев, .

ЧМ сейчас главный хоккейный турнир. В этом году будет тьма звезд

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