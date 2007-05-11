Гран-при Испании. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят – 9-й

Гран-при Испании
Барселона-Каталония, Монмело
11 мая 2019 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.16,979
|1.15,924
|1.15,406
|18
|2
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.17,292
|1.16,038
|1.16,040
|17
|3
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.17,425
|1.16,667
|1.16,272
|18
|4
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.17,244
|1.16,726
|1.16,357
|12
|5
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.17,388
|1.16,714
|1.16,588
|19
|6
|Пьер Гасли
|«Ред Булл»
|1.17,862
|1.16,932
|1.16,708
|17
|7
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.18,042
|1.17,066
|1.16,911
|16
|8
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.17,669
|1.17,272
|1.16,922
|15
|9
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.17,914
|1.17,243
|1.17,573
|20
|10
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.18,385
|1.17,299
|1.18,106
|19
|11
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.17,611
|1.17,338
|14
|12
|Александр Албон
|«Торо Россо»
|1.17,796
|1.17,445
|14
|13
|Карлос Сайнс-младший
|«Макларен»
|1.17,760
|1.17,599
|12
|14
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.18,132
|1.17,788
|14
|15
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.18,286
|1.17,886
|12
|16
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.18,404
|7
|17
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.18,471
|9
|18
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.18,664
|8
|19
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.19,072
|8
|20
|Роберт Кубица
|«Уильямс»
|1.20,254
|9