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    Гран-при Испании. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят – 9-й

    Теги результаты Гран-при Испании Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто

    Гран-при Испании
    Барселона-Каталония, Монмело
    11 мая 2019 года
    Квалификация

      Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
    1 Валттери Боттас «Мерседес» 1.16,979 1.15,924 1.15,406 18
    2 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.17,292 1.16,038 1.16,040 17
    3 Себастьян Феттель «Феррари» 1.17,425 1.16,667 1.16,272 18
    4 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.17,244 1.16,726 1.16,357 12
    5 Шарль Леклер «Феррари» 1.17,388 1.16,714 1.16,588 19
    6 Пьер Гасли «Ред Булл» 1.17,862 1.16,932 1.16,708 17
    7 Ромен Грожан «Хаас» 1.18,042 1.17,066 1.16,911 16
    8 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.17,669 1.17,272 1.16,922 15
    9 Даниил Квят «Торо Россо» 1.17,914 1.17,243 1.17,573 20
    10 Даниэль Риккардо «Рено» 1.18,385 1.17,299 1.18,106 19
    11 Ландо Норрис «Макларен» 1.17,611 1.17,338   14
    12 Александр Албон «Торо Россо» 1.17,796 1.17,445   14
    13 Карлос Сайнс-младший «Макларен» 1.17,760 1.17,599   12
    14 Кими Райкконен  «Альфа Ромео» 1.18,132 1.17,788   14
    15 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.18,286 1.17,886   12
    16 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.18,404     7
    17 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.18,471     9
    18 Антонио Джовинацци  «Альфа Ромео» 1.18,664     8
    19 Джордж Расселл «Уильямс» 1.19,072     8
    20 Роберт Кубица «Уильямс» 1.20,254     9

     

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