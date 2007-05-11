Пеп Гвардиола: «Судьбу титула могут решить одна наша оплошность, невероятная игра соперника или ошибка судьи»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча заключительного тура АПЛ с . В случае победы «горожане» сохранят чемпионство.

«Будет здорово, если забьем первыми, но мы изучили «Брайтон» и знаем, насколько хорошо они обороняются.

Лидерство – это привилегия. Мы идем первыми, потому что выиграли много матчей, 13 подряд. Нужно выиграть еще один.

Вижу, что команда раскрепощена, раскована, хорошо тренируется. Игроки много улыбаются, но полностью сосредоточены на поле и во время собраний.

В игре может случиться что угодно. Одна наша оплошность, невероятная игра соперника или ошибка судьи могут решить судьбу титула. Поэтому нам нужно быть четче и аккуратнее во всех аспектах, над которыми мы работаем в последние три года, и постараться победить», – сказал Гвардиола.