Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Юрген Клопп: «Эта неделя полна чудес. Будет здорово, если нас ждет еще одно на выходных»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от игры заключительного тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном».

    «Эта неделя полна чудес. Если нас ждет еще одно на выходных, будет здорово.

    Чемпионом стать по-прежнему сложно. Единственное, что мы можем сделать – это выиграть свой матч. «Вулвз» в течение всего сезона наслаждаются своим футболом.

    «Брайтон» полон радостных футболистов. Я знаю, что они постараются сделать все в матче с «Манчестер Сити».

    Мы прошли в финал Лиги чемпионов благодаря своему желанию. Это же касается и «Тоттенхэма». Английские топ-клубы хотят остаться в Европе, а остальная страна этого не хочет (Клопп намекнул на выход Великобритании из Евросоюза – прим. Sports.ru)!

    Во вторник был один из лучших моментов не только в истории «Ливерпуля», но и в истории футбола. Но сейчас мы думаем только о воскресенье. «Вулверхэмптон» хочет показать, что они не пассажиры. Нам нужно быть готовыми.

    Понадобился бы молоток, чтобы сбить улыбку с их лица после вечера вторника. Я могу быть самым веселым парнем в мире, но если парни не играют хорошо, никто не будет смеяться над моими шутками. Все дело в их игре.

    Они готовы справляться со сложностями. Придерживаться плана очень важно. Быть стабильными сложнее всего. Это особенная команда – поэтому у нас 94 очка», – сказал Клопп.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться