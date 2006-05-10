Юрген Клопп: «Эта неделя полна чудес. Будет здорово, если нас ждет еще одно на выходных»

Главный тренер Юрген Клопп поделился ожиданиями от игры заключительного тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном».

«Эта неделя полна чудес. Если нас ждет еще одно на выходных, будет здорово.

Чемпионом стать по-прежнему сложно. Единственное, что мы можем сделать – это выиграть свой матч. «Вулвз» в течение всего сезона наслаждаются своим футболом.

«Брайтон» полон радостных футболистов. Я знаю, что они постараются сделать все в матче с «Манчестер Сити».

Мы прошли в финал Лиги чемпионов благодаря своему желанию. Это же касается и «Тоттенхэма». Английские топ-клубы хотят остаться в Европе, а остальная страна этого не хочет (Клопп намекнул на выход Великобритании из Евросоюза – прим. Sports.ru)!

Во вторник был один из лучших моментов не только в истории «Ливерпуля», но и в истории футбола. Но сейчас мы думаем только о воскресенье. «Вулверхэмптон» хочет показать, что они не пассажиры. Нам нужно быть готовыми.

Понадобился бы молоток, чтобы сбить улыбку с их лица после вечера вторника. Я могу быть самым веселым парнем в мире, но если парни не играют хорошо, никто не будет смеяться над моими шутками. Все дело в их игре.

Они готовы справляться со сложностями. Придерживаться плана очень важно. Быть стабильными сложнее всего. Это особенная команда – поэтому у нас 94 очка», – сказал Клопп.