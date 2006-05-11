«Енисей» Аленичева вылетел из РПЛ

«Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» (0:4) в 28-м туре чемпионата России.

Клуб из Красноярска потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ.

Команда тренера Дмитрия Аленичева за два тура до конца чемпионата занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице с 19 очками.

«Енисей» не имеет шансов опередить «Уфу» (26 очков), которая располагается на 14-м месте, дающем право участвовать в стыковых матчах.

Тула может попасть в Лигу чемпионов, а «Ростов» – вылететь. Расклады РПЛ за 3 тура до финиша

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