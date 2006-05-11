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    «Енисей» Аленичева вылетел из РПЛ

    Теги премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Енисей Футбол

    «Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» (0:4) в 28-м туре чемпионата России.

    Клуб из Красноярска потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ.

    Команда тренера Дмитрия Аленичева за два тура до конца чемпионата занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице с 19 очками.

    «Енисей» не имеет шансов опередить «Уфу» (26 очков), которая располагается на 14-м месте, дающем право участвовать в стыковых матчах. 

    Тула может попасть в Лигу чемпионов, а «Ростов» – вылететь. Расклады РПЛ за 3 тура до финиша

    «Енисей» хочет, но не может уволить Аленичева. Мы узнали: дело в его политическом прошлом

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