Мадрид (ATP). 1/2 финала. Джокович играет с Тимом, Надаль встретится с Циципасом

В субботу в Мадриде Доминик Тим, в этом грунтовом сезоне уже обыгравший Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, сыграет с Новаком Джоковичем (не ранее 17:00 по Москве). Пятикратный чемпион Надаль встретится со Стефаносом Циципасом, обыгравшим прошлогоднего чемпиона Сашу Зверева.
Сетка турнира здесь.
Новые виджеты со статистикой размещены не только в новости, но и в онлайнах матчей. Если виджет интересующего вас матча не попал в новость, просто кликните на встречу в ветке. К сожалению, статистка пока не работает в приложениях Sports.ru.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
5 – 11 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 279 270 евро
Открытые корты, грунт
Полуфинал
- Дата проведения
- 11 мая, 17.00
- Дата проведения
- 11 мая, 22.00