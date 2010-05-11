Мадрид (ATP). 1/2 финала. Джокович играет с Тимом, Надаль встретится с Циципасом

В субботу в Мадриде Доминик Тим, в этом грунтовом сезоне уже обыгравший Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, сыграет с Новаком Джоковичем (не ранее 17:00 по Москве). Пятикратный чемпион Надаль встретится со Стефаносом Циципасом, обыгравшим прошлогоднего чемпиона Сашу Зверева.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

5 – 11 мая 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 279 270 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал