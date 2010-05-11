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    Мадрид (ATP). 1/2 финала. Джокович играет с Тимом, Надаль встретится с Циципасом

    Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович результаты ATP Mutua Madrid Open Доминик Тим Стефанос Циципас Теннис

    В субботу в Мадриде Доминик Тим, в этом грунтовом сезоне уже обыгравший Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, сыграет с Новаком Джоковичем (не ранее 17:00 по Москве). Пятикратный чемпион Надаль встретится со Стефаносом Циципасом, обыгравшим прошлогоднего чемпиона Сашу Зверева.

    Сетка турнира здесь.

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    Mutua Madrid Open

    Мадрид, Испания

    5 – 11 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 7 279 270 евро

    Открытые корты, грунт

    Полуфинал

    Новак Джокович (Сербия) Доминик Тим (Австрия)
    Дата проведения
    11 мая, 17.00
    Онлайн матча

    Стефанос Циципас (Греция) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    11 мая, 22.00
    Онлайн матча

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