МИД Азербайджана заявил, что Мхитарян может сыграть в финале Лиги Европы в Баку

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян вправе принять участие в финальном матче в Баку против «Челси», несмотря на напряженность между странами.

Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с «Карабахом».

«В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых приняли участие армянские спортсмены. Спорт вне политики», – сказала Абдуллаева.