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    МИД Азербайджана заявил, что Мхитарян может сыграть в финале Лиги Европы в Баку

    Теги Лига Европы Арсенал Генрих Мхитарян политика Футбол

    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян вправе принять участие в финальном матче Лиги Европы в Баку против «Челси», несмотря на напряженность между странами.

    Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с «Карабахом».

    «В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых приняли участие армянские спортсмены. Спорт вне политики», – сказала Абдуллаева.

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