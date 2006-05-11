Томас Тухель: «У Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после матча с «Анжером» (2:1) сообщил, что не планирует назначать форварда капитаном команды.

«У нас есть два капитана: Тиаго Силва и , и мы не собираемся их менять.

Как по мне, у него (Неймара) нет качеств, чтобы быть капитаном. Он лидер и креативный игрок, но не капитан с повязкой.

Не понимаю, почему все говорят об этом. Нужно уважать, что у нас есть Тиаго и Марки, они великолепны», – сказал Тухель в эфире Canal+.

В сентябре прошлого года Неймар был назначен постоянным капитаном сборной Бразилии.