Разгром «Спартака» в Туле, Кокорин и Мамаев дали показания и другие новости утра

1. В заключительном матче 25-го тура РПЛ «Арсенал» крупно обыграл «Спартак» (3:0). К сожалению для красно-белых, на чемпионство не осталось даже математических шансов. Это, видимо, очень сильно ударило по Олегу Кононову.

Остальные результаты четверга – здесь.

2. Кокорин и Мамаев дали показания в суде. Павел готов принять любое наказание, но в тюрьму садиться не планирует. Саша рассказал, что ударил Пака стулом машинально. Брат Кокорина Кирилл раскаивался и признал вину. Последнее судебное заседание назначено на 6 мая.

3. В Ла Лиге «Реал» впервые с 2012 года не смог обыграть «Хетафе» – 0:0. «Мадрид» остался на третьем месте, отставание от «Барсы» уже 15 очков. Ну а «Хетафе» продолжает рваться в Лигу чемпионов.

4. НХЛ признала судейскую ошибку в седьмом матче серии Кубка Стэнли «Вегас» – «Сан-Хосе» (4:5 ОТ). Арбитры отстранены и больше не будут работать на играх в плей-офф в текущем сезоне.

5. «Аталанта» победила «Фиорентину» в полуфинале Кубка Италии и вышла в финал – впервые за 23 года! Соперником клуба из Бергамо в решающей игре будет «Лацио».

6. В Кубке Стэнли начался второй раунд. «Сент-Луис» благодаря дублю Владимира Тарасенко стартовал с победы над «Далласом», а «Коламбус» упустил победу над «Бостоном», хотя выигрывал еще за 5 минут до конца третьего периода.

7. В плей-офф НБА «Сан-Антонио» обыграл «Денвер» и сравнял счет в серии – 3-3. Будет седьмой матч.

8. Дмитрий Квартальнов будет тренировать «Ак Барс» в следующем сезоне. «Динамо» продлит контракт с Владимиром Крикуновым на год. Вратарь Юха Метсола согласовал с «Салаватом Юлаевым» новое 3-летнее соглашение.

9. Хорошая новость для болельщиков «Авангарда»: Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве арены в Омске.

10.Сборная России вышла в полуфинал юниорского ЧМ-2019, обыграв в ¼ финала Беларусь (6:0), и встретится с США.

11. На мужском теннисном турнире в Барселоне Даниил Медведев, Рафаэль Надаль и Кеи Нисикори вышли в четвертьфинал. Все результаты дня – здесь.

На женском турнире в Штутгарте в ¼ финала пробились Наоми Осака и Виктория Азаренко, а Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова выбыли.

12. 12-летний фигурист Максим Белявский прыгнул тулуп в пять оборотов со страховкой.

13. Ассоциация европейских клубов уведомила своих членов о намерении реформировать ЛЧ после 2024 года.

Цитаты дня

«Салах встретился с Дейенерис Таргариен. Я бы хотел посетить это мероприятие!» Юрген Клопп тоже фанатеет от «Игры престолов».

«Леопарды не меняют окрас. Эти игроки бросили под автобус Моуринью, бросят и Сульшера». Кто прошелся по «МЮ» жестче – «Ман Сити» или Рой Кин?