Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве арены в Омске

В Омске в скором времени начнется строительство новой ледовой арены.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня подписал специальное распоряжение о строительстве, сообщает «ГТРК-Омск».
Возведение объекта будет осуществляться на основе частно-государственного партнерства, деньги выделит федеральный бюджет, а также профинансирует «Газпромнефть».
Договоренность об этом ранее была достигнута омским губернатором Александром Бурковым с руководством компании.
«Председатель правительства сказал мне, что подписал специальное распоряжение о строительстве в городе Омске ледового дворца, чтобы наш «Авангард» мог выступать не в Балашихе, а у себя на родине, чтобы болельщики не ездили неведомо куда.
Пользуясь случаем, хочу поздравить «Авангард» с серебряными медалями, считаю, что это достижение, второе в истории нашего клуба», – сказал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.