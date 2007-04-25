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    Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве арены в Омске

    Теги Авангард КХЛ Дмитрий Медведев Арена-Омск Хоккей

    В Омске в скором времени начнется строительство новой ледовой арены.

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня подписал специальное распоряжение о строительстве, сообщает «ГТРК-Омск».

    Возведение объекта будет осуществляться на основе частно-государственного партнерства, деньги выделит федеральный бюджет, а также профинансирует «Газпромнефть».

    Договоренность об этом ранее была достигнута омским губернатором Александром Бурковым с руководством компании.

    «Председатель правительства сказал мне, что подписал специальное распоряжение о строительстве в городе Омске ледового дворца, чтобы наш «Авангард» мог выступать не в Балашихе, а у себя на родине, чтобы болельщики не ездили неведомо куда.

    Пользуясь случаем, хочу поздравить «Авангард» с серебряными медалями, считаю, что это достижение, второе в истории нашего клуба», – сказал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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