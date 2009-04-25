Метсола договорился о новом трехлетнем контракте с «Салаватом Юлаевым»

Голкипер Юха Метсола договорился о подписании нового контракта с , сообщает «Чемпионат».

По информации источника, соглашение хоккеиста с клубом будет рассчитано на 3 года.

Напомним, что срок действующего контракта игрока истекает 30 апреля 2020 года.

Сообщается, что новое соглашение на улучшенных условиях будет подписано после технической процедуры расторжения нынешнего контракта.

В минувшем сезоне 30-летний вратарь одержал 25 побед в 48 матчах регулярного чемпионата, включая 4 шатаута. Голкипер отражал 93,4% бросков при коэффициенте надежности 2,02.

В Кубке Гагарина финн провел 17 матчей. На счету вратаря 10 побед, он отразил 95,6 процента бросков.

Подробнее со статистикой хоккеиста можно ознакомиться здесь.