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    Метсола договорился о новом трехлетнем контракте с «Салаватом Юлаевым»

    Теги Салават Юлаев КХЛ Юха Метсола Чемпионат.com Хоккей

    Голкипер Юха Метсола договорился о подписании нового контракта с «Салаватом Юлаевым», сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, соглашение хоккеиста с клубом будет рассчитано на 3 года.

    Напомним, что срок действующего контракта игрока истекает 30 апреля 2020 года.

    Сообщается, что новое соглашение на улучшенных условиях будет подписано после технической процедуры расторжения нынешнего контракта.

    В минувшем сезоне 30-летний вратарь одержал 25 побед в 48 матчах регулярного чемпионата, включая 4 шатаута. Голкипер отражал 93,4% бросков при коэффициенте надежности 2,02.

    В Кубке Гагарина финн провел 17 матчей. На счету вратаря 10 побед, он отразил 95,6 процента бросков.

    Подробнее со статистикой хоккеиста можно ознакомиться здесь.

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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