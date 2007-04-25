Штутгарт (WTA). 2-й круг. Касаткина играет с Векич, Осака – с Се, Плишкова встретится с Азаренко

В четверг в Штутгарте первая ракетка мира Наоми Осака сыграет с Су-Вэй Се, которой проиграла в прошлом месяце в Майами. 21-летней японке необходима победа, чтобы гарантированно сохранить №1 по итогам турнира.
Начало игрового дня – 12:30 по Москве.
Сетка турнира здесь.
Новые виджеты со статистикой, к сожалению, пока не работают в приложениях Sports.ru.
Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
23 – 28 апреля 2019
Premier
Призовой фонд – 886 077 евро
Крытые корты, грунт
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия) – Донна Векич (Хорватия)
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анетт Контавейт (Эстония, 8)
Наоми Осака (Япония, 1) – Су-Вэй Се (Китайский Тайбэй)
Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Виктория Азаренко (Беларусь)
Анастасия Севастова (Латвия, 7) – Лаура Зигемунд (Германия)
Петра Квитова (Чехия, 3) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:1, 6:4
Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Белинда Бенчич (Швейцария)
Андреа Петкович (Германия) – Анжелик Кербер (Германия, 2)