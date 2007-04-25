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    Штутгарт (WTA). 2-й круг. Касаткина играет с Векич, Осака – с Се, Плишкова встретится с Азаренко

    Теги результаты WTA Porsche Tennis Grand Prix Теннис

    В четверг в Штутгарте первая ракетка мира Наоми Осака сыграет с Су-Вэй Се, которой проиграла в прошлом месяце в Майами. 21-летней японке необходима победа, чтобы гарантированно сохранить №1 по итогам турнира.

    Начало игрового дня – 12:30 по Москве.

    Сетка турнира здесь.

    Новые виджеты со статистикой, к сожалению, пока не работают в приложениях Sports.ru.

    Porsche Tennis Grand Prix

    Штутгарт, Германия

    23 – 28 апреля 2019

    Premier

    Призовой фонд – 886 077 евро

    Крытые корты, грунт

    Второй круг

    Дарья Касаткина (Россия) – Донна Векич (Хорватия)

    Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анетт Контавейт (Эстония, 8)

    Наоми Осака (Япония, 1) – Су-Вэй Се (Китайский Тайбэй)

    Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Виктория Азаренко (Беларусь)

    Анастасия Севастова (Латвия, 7) – Лаура Зигемунд (Германия)

    Петра Квитова (Чехия, 3) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:1, 6:4

    Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Белинда Бенчич (Швейцария)

    Андреа Петкович (Германия) – Анжелик Кербер (Германия, 2)

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