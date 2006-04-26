Судьи 7-го матча серии «Сан-Хосе» – «Вегас» отстранены от работы. НХЛ извинилась за ошибочное удаление

Арбитры седьмого матча серии Кубка Стэнли между и «Вегасом» (5:4 ОТ) отстранены от работы.

Судьи Дэн О'Хэллоран и Эрик Фурлатт не будут назначены на игры второго раунда плей-офф.

Как отмечает ESPN, с большой долей вероятности, арбитры также пропустят финалы конференций, поскольку если назначения не прошли сейчас, то и в дальнейшем их не будет. Замена может произойти в случае травм или других обстоятельств.

В седьмом матче О'Хэллоран (для него этот матч был 212-м в карьере в плей-офф) и Фурлатт решили удалить до конца матча нападающего «Голден Найтс» Коди Икина за толчок Джо Павелски.

Он сильно ударился головой о лед, что вызвало сильное кровотечение. В результате «Шаркс» забросили четыре шайбы подряд в большинстве.

Позже генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что признала ошибку в этом эпизоде и извинилась.