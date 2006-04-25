Дмитрий Квартальнов станет новым главным тренером «Ак Барса», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, о назначении будет объявлено в ходе ближайшей недели.

53-летний Квартальнов работает в «Локомотиве» с 2017 года. В нынешнем сезоне клуб уступил СКА (1–4) в первом раунде плей-офф. Ранее появилась информация, что ярославцы не планируют продлевать контракт с тренером.

Срок соглашения Квартальнова с «Локомотивом» истекает 30 апреля.

Напомним, что ранее с поста главного тренера «Ак Барса» ушел Зинэтула Билялетдинов. 64-летний специалист тренировал команду с 2014 года, а также с 2004 по 2011 год. Под его руководством «Ак Барс» выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).