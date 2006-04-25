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    Квартальнов станет новым главным тренером «Ак Барса»

    Теги Ак Барс Локомотив Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Квартальнов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

    Дмитрий Квартальнов станет новым главным тренером «Ак Барса», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации издания, о назначении будет объявлено в ходе ближайшей недели.

    53-летний Квартальнов работает в «Локомотиве» с 2017 года. В нынешнем сезоне клуб уступил СКА (1–4) в первом раунде плей-офф. Ранее появилась информация, что ярославцы не планируют продлевать контракт с тренером. 

    Срок соглашения Квартальнова с «Локомотивом» истекает 30 апреля.

    Напомним, что ранее с поста главного тренера «Ак Барса» ушел Зинэтула Билялетдинов. 64-летний специалист тренировал команду с 2014 года, а также с 2004 по 2011 год. Под его руководством «Ак Барс» выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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