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    12-летний российский фигурист Белявский прыгнул тулуп в пять оборотов со страховкой

    Теги сборная России видео мужское катание Максим Белявский Фигурное катание

    Российский фигурист Максим Белявский поделился видео с тренировки, где он выполняет тулуп в пять оборотов со страховкой.

    12-летний спортсмен исполняет прыжок на «удочке».

    Белявский тренируется у Ирины Смирновой в Одинцово. На первенстве России в этом сезоне он занял второе место в старшей группе младшего возраста, в прошлом году одержал победу на этих соревнованиях в младшей группе.

    Фигурист также принимал участие в шоу «Ледниковый период. Дети», где дошел до финала.

     
     
     
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    5Т на удочке

    Публикация от Максим Белявский (@beliavskii.max)

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