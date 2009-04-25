12-летний российский фигурист Белявский прыгнул тулуп в пять оборотов со страховкой

Российский фигурист Максим Белявский поделился видео с тренировки, где он выполняет тулуп в пять оборотов со страховкой.

12-летний спортсмен исполняет прыжок на «удочке».

Белявский тренируется у Ирины Смирновой в Одинцово. На первенстве России в этом сезоне он занял второе место в старшей группе младшего возраста, в прошлом году одержал победу на этих соревнованиях в младшей группе.

Фигурист также принимал участие в шоу «Ледниковый период. Дети», где дошел до финала.