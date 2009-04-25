Александр Кокорин: «Машинально ударил Пака стулом, это был секундный момент. Потом извинился раза четыре»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин на заседании суда вспомнил о потасовке с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в «Кофемании».

– В какой момент заметили присутствие Пака?

– Когда Протасовицкий сказал, что он похож на певца PSY. Заметили, что Паку стало неприятно. Протасовицкий к нему подошел, объяснил, почему мы засмеялись… Помню, что у Кирилла начался диалог с Паком, я двигался в сторону выхода. Услышал оскорбление и голос своего брата. Я взял стул, хотел подсесть и поговорить. Спросил, кому адресовано оскорбление, он сказал, что мне. Потом я машинально нанес ему удар в руку.

— Вы целились в голову?

— Я вообще не целился в тело. Это был секундный момент, он просто попался под руку.

— Это усталость, нервный срыв?

— Просто накопилось, так произошло. И я не понимаю, зачем он это сделал.

— Он руку поднял?

— Да, он закрывался, не хотел, чтобы в него попало стулом. После этого Кирилл ударил его ладонью по щеке. Затем агрессии поубавилось.

[Потом] я снова подошел к этой компании. Рядом люди обсуждали, почему я ударил Пака. После этого я попытался через Гайсина ударить Пака, чтобы он замолчал.

– Попали?

– У меня была открытая рука. Тянулся к нему, но в итоге толкнул в грудь, а не как он здесь утверждал.

– С вашей стороны что было?

– Я сразу отошел, когда у Паши [Мамаева] произошел момент с Гайсиным, и у него упали очки. Я встал перед Пашей, и больше ничего не происходило.

– После с Паком помирились?

– И словесно, и рукопожатием. Это произошло после того, как ушли в другой зал. Мне было неудобно из-за этой ситуации. Встал перед Паком, хотел у него извиниться. Он сказал, что извиняется за свои действия, потому что не думал, что это может вызвать такие действия, и мы пожали руки.

– На камере не видно, как вы пожали руки.

– Если предложить разобрать видео, то будет видно. Я до этого жму руку администратору.

– Перед Паком сколько раз извинялись?

– Раза четыре.

– Готовы удовлетворить его материальные требования?

– Полностью.

– Раскаиваетесь?

– Да. Я сразу после инцидента пришел домой и стал узнавать его номер. Звонил ему, писал сообщение, но ответа не последовало, – сказал Кокорин.