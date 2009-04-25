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    Александр Кокорин: «Машинально ударил Пака стулом, это был секундный момент. Потом извинился раза четыре»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин на заседании суда вспомнил о потасовке с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в «Кофемании».

    – В какой момент заметили присутствие Пака?

    – Когда Протасовицкий сказал, что он похож на певца PSY. Заметили, что Паку стало неприятно. Протасовицкий к нему подошел, объяснил, почему мы засмеялись… Помню, что у Кирилла начался диалог с Паком, я двигался в сторону выхода. Услышал оскорбление и голос своего брата. Я взял стул, хотел подсесть и поговорить. Спросил, кому адресовано оскорбление, он сказал, что мне. Потом я машинально нанес ему удар в руку.

    — Вы целились в голову?

    — Я вообще не целился в тело. Это был секундный момент, он просто попался под руку.

    — Это усталость, нервный срыв?

    — Просто накопилось, так произошло. И я не понимаю, зачем он это сделал.

    — Он руку поднял?

    — Да, он закрывался, не хотел, чтобы в него попало стулом. После этого Кирилл ударил его ладонью по щеке. Затем агрессии поубавилось.

    [Потом] я снова подошел к этой компании. Рядом люди обсуждали, почему я ударил Пака. После этого я попытался через Гайсина ударить Пака, чтобы он замолчал. 

    – Попали?

    – У меня была открытая рука. Тянулся к нему, но в итоге толкнул в грудь, а не как он здесь утверждал.

    – С вашей стороны что было?

    – Я сразу отошел, когда у Паши [Мамаева] произошел момент с Гайсиным, и у него упали очки. Я встал перед Пашей, и больше ничего не происходило.

    – После с Паком помирились?

    – И словесно, и рукопожатием. Это произошло после того, как ушли в другой зал. Мне было неудобно из-за этой ситуации. Встал перед Паком, хотел у него извиниться. Он сказал, что извиняется за свои действия, потому что не думал, что это может вызвать такие действия, и мы пожали руки.

    – На камере не видно, как вы пожали руки.

    – Если предложить разобрать видео, то будет видно. Я до этого жму руку администратору.

    – Перед Паком сколько раз извинялись?

    – Раза четыре. 

    – Готовы удовлетворить его материальные требования?

    – Полностью.

    – Раскаиваетесь?

    – Да. Я сразу после инцидента пришел домой и стал узнавать его номер. Звонил ему, писал сообщение, но ответа не последовало, – сказал Кокорин.

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