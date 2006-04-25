Совет директоров «Динамо» одобрил однолетний контракт с Крикуновым

Совет директоров московского «Динамо» одобрил подписание нового контракта с главным тренером .

Срок соглашение со специалистом рассчитан на один год.

«Совет директоров АНО «ХК Динамо-Москва» утвердил подписание однолетнего контракта с главным тренером .

При этом тренеры Владимир Воробьев, Олег Ореховский, Александр Степанов, и Иван Скобрев покидают клуб», – сообщили «Р-Спорту» в пресс-службе «Динамо».

69-летний Крикунов возглавил команду по ходу сезона-2018/19.

В регулярном чемпионате «Динамо» заняло 5-е место. Команда проиграла ЦСКА (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что специалист подписал с бело-голубыми контракт на два года, но окончательное решение должен был принять совет директоров московского клуба.