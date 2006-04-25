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    Совет директоров «Динамо» одобрил однолетний контракт с Крикуновым

    Теги Владимир Воробьев Александр Степанов Владимир Крикунов Виталий Еремеев Олег Ореховский КХЛ Динамо Р-Спорт Хоккей

    Совет директоров московского «Динамо» одобрил подписание нового контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым.

    Срок соглашение со специалистом рассчитан на один год.

    «Совет директоров АНО «ХК Динамо-Москва» утвердил подписание однолетнего контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым.

    При этом тренеры Владимир Воробьев, Олег Ореховский, Александр Степанов, Виталий Еремеев и Иван Скобрев покидают клуб», –  сообщили «Р-Спорту» в пресс-службе «Динамо».

    69-летний Крикунов возглавил команду по ходу сезона-2018/19.

    В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло 5-е место. Команда проиграла ЦСКА (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

    Ранее сообщалось, что специалист подписал с бело-голубыми контракт на два года, но окончательное решение должен был принять совет директоров московского клуба.

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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