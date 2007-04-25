Барселона (ATP). 1/8 финала. Медведев играет с Макдональдом, Надаль встретится с Феррером, Циципас – со Штруффом

В четверг в Барселоне полуфиналист Монте-Карло Даниил Медведев в 12:00 по Москве сыграет с Маккензи Макдональдом, двукратный чемпион турнира Кеи Нисикори – с Феликсом Оже-Альяссимом, а 11-кратный Рафаэль Надаль – с четырехкратным финалистом Давидом Феррером.
Сетка турнира здесь.
Новые виджеты со статистикой, к сожалению, пока не работают в приложениях Sports.ru.
Barcelona Open Banc Sabadell
Барселона, Испания
22 – 28 апреля 2019
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 2 746 455 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 7) – Маккензи Макдональд (США)
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Давид Феррер (Испания)
Доминик Тим (Австрия, 3) – Хауме Муньяр (Испания)
Кеи Нисикори (Япония, 4) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16)
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Григор Димитров (Болгария, 13) – Николас Харри (Чили)
Роберто Карбалле-Баэна (Испания) – Кристиан Гарин (Чили)
Бенуа Пэр (Франция) – Гидо Пелья (Аргентина)