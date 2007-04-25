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    Барселона (ATP). 1/8 финала. Медведев играет с Макдональдом, Надаль встретится с Феррером, Циципас – со Штруффом

    Теги результаты ATP Barcelona Open BancSabadell Теннис

    В четверг в Барселоне полуфиналист Монте-Карло Даниил Медведев в 12:00 по Москве сыграет с Маккензи Макдональдом, двукратный чемпион турнира Кеи Нисикори – с Феликсом Оже-Альяссимом, а 11-кратный Рафаэль Надаль – с четырехкратным финалистом Давидом Феррером.

    Сетка турнира здесь.

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    Barcelona Open Banc Sabadell

    Барселона, Испания

    22 – 28 апреля 2019

    ATP World Tour 500

    Призовой фонд – 2 746 455 евро

    Открытые корты, грунт

    Третий круг

    Даниил Медведев (Россия, 7) – Маккензи Макдональд (США)

    Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Давид Феррер (Испания)

    Доминик Тим (Австрия, 3) – Хауме Муньяр (Испания)

    Кеи Нисикори (Япония, 4) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16)

    Стефанос Циципас (Греция, 5) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

    Григор Димитров (Болгария, 13) – Николас Харри (Чили)

    Роберто Карбалле-Баэна (Испания) – Кристиан Гарин (Чили)

    Бенуа Пэр (Франция) – Гидо Пелья (Аргентина)

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