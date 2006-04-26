«Аталанта» и «Лацио» сыграют в финале Кубка Италии

В ответных полуфинальных матчах Кубка Италии «Милан» уступил «Лацио» (0:1) и покинул турнир, «Аталанта» одолела «Фиорентину» (2:1).

Таким образом, в финальном матче на «Стадио Олимпико» в Риме 15 мая встретятся «Лацио» и «Аталанта».

Кубок Италии

½ финала

Первые матчи

Первый матч: 0:0.

Первый матч: 3:3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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