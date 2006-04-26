«Аталанта» и «Лацио» сыграют в финале Кубка Италии

В ответных полуфинальных матчах Кубка Италии «Милан» уступил «Лацио» (0:1) и покинул турнир, «Аталанта» одолела «Фиорентину» (2:1).
Таким образом, в финальном матче на «Стадио Олимпико» в Риме 15 мая встретятся «Лацио» и «Аталанта».
Кубок Италии
½ финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 58 Корреа.
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Милан –
Рейна, Кальдара (Кутроне, 65), Романьоли, Калабрия (Конти, 40), Мусаккьо, Бакайоко, Лаксальт, Кастильехо (Чалханоглу, 57), Кессиэ, Сусо, Пионтек.
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Лацио –
Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш, Ромуло, Луис Альберто (Бадель, 85), Лулич, Корреа (Кайседо, 75), Милинкович-Савич (Пароло, 15), Лейва, Иммобиле.
- Предупреждения:
- Луис Фелипе (37), Мусаккьо (70), Кайседо (78), Бакайоко (79).
Первый матч: 0:0.
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.45, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Голлини, Госенс (Пессина, 90), Паломино, Гимшити, Масьелло, Иличич (Манчини, 85), Фройлер (Пашалич, 58), Гомес, де Рон, Кастань, Сапата.
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Фиорентина –
Лафон, Чеккерини, Миленкович, Бираги, Пеццелья, Жерсон (Дабо, 65), Бенасси (Симеоне, 79), Кьеза, Верету, Миральяс (Фернандеш, 88), Муриэль.
Первый матч: 3:3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.