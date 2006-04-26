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    «Аталанта» и «Лацио» сыграют в финале Кубка Италии

    Теги Милан Лацио Аталанта Фиорентина Кубок Италии результаты Футбол

    В ответных полуфинальных матчах Кубка Италии «Милан» уступил «Лацио» (0:1) и покинул турнир, «Аталанта» одолела «Фиорентину» (2:1).

    Таким образом, в финальном матче на «Стадио Олимпико» в Риме 15 мая встретятся «Лацио» и «Аталанта».

    Кубок Италии

    ½ финала

    Первые матчи

    Милан – Лацио 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    24 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 58 Корреа.
    МиланРейна, Кальдара (Кутроне, 65), Романьоли, Калабрия (Конти, 40), Мусаккьо, Бакайоко, Лаксальт, Кастильехо (Чалханоглу, 57), Кессиэ, Сусо, Пионтек.
    ЛациоСтракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш, Ромуло, Луис Альберто (Бадель, 85), Лулич, Корреа (Кайседо, 75), Милинкович-Савич (Пароло, 15), Лейва, Иммобиле.
    Предупреждения:
    Луис Фелипе (37), Мусаккьо (70), Кайседо (78), Бакайоко (79).

    Первый матч: 0:0.

    Аталанта – Фиорентина 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    25 апреля, 21.45, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Муриэль, 1:1 – 14, пенальти Иличич, 2:1 – 69 Гомес.
    АталантаГоллини, Госенс (Пессина, 90), Паломино, Гимшити, Масьелло, Иличич (Манчини, 85), Фройлер (Пашалич, 58), Гомес, де Рон, Кастань, Сапата.
    ФиорентинаЛафон, Чеккерини, Миленкович, Бираги, Пеццелья, Жерсон (Дабо, 65), Бенасси (Симеоне, 79), Кьеза, Верету, Миральяс (Фернандеш, 88), Муриэль.
    Предупреждения:
    Чеккерини (16), Пеццелья (72), Госенс (73), Миральяс (80).

    Первый матч: 3:3.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Кубка Италии

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