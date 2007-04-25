Кин об «МЮ»: «Леопарды не меняют окрас. Эти игроки бросили под автобус Моуринью, бросят и Сульшера»

Бывший капитан Рой Кин после поражения своего бывшего клуба от «Манчестер Сити» (0:2) раскритиковал футболистов команды .

«Меня всегда интригует, когда после поражения футболисты говорят: «Мы проявим себя в следующем матче». Проявлять себя нужно в каждом матче. Не важно, где ты играешь – в «МЮ» или «Олтринхеме» – ты должен проявлять себя в каждой игре.

Я бы не назвал этот матч блестящей реакцией футболистов. Это те же самые игроки, которые бросили Моуринью под автобус, и точно так же они поступят и с Оле.

Леопарды не меняют окрас. В этом клубе слишком много обманщиков для того, чтобы «МЮ» вернулся на вершину. Я не верю этим игрокам», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

«МЮ» 50 минут сдерживал «Сити». А потом вышел Сане