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    Кин об «МЮ»: «Леопарды не меняют окрас. Эти игроки бросили под автобус Моуринью, бросят и Сульшера»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Жозе Моуринью Рой Кин премьер-лига Англия Футбол

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после поражения своего бывшего клуба от «Манчестер Сити» (0:2) раскритиковал футболистов команды Оле-Гуннара Сульшера.

    «Меня всегда интригует, когда после поражения футболисты говорят: «Мы проявим себя в следующем матче». Проявлять себя нужно в каждом матче. Не важно, где ты играешь – в «МЮ» или «Олтринхеме» – ты должен проявлять себя в каждой игре.

    Я бы не назвал этот матч блестящей реакцией футболистов. Это те же самые игроки, которые бросили Моуринью под автобус, и точно так же они поступят и с Оле.

    Леопарды не меняют окрас. В этом клубе слишком много обманщиков для того, чтобы «МЮ» вернулся на вершину. Я не верю этим игрокам», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

    «МЮ» 50 минут сдерживал «Сити». А потом вышел Сане

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