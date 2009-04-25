«Спартак» потерял математические шансы на чемпионство

в гостях уступил «Арсеналу» (0:3) в рамках 25-го тура чемпионата России.

Московский клуб потерял математические шансы стать чемпионом России в текущем сезоне.

В активе команды Олега Кононова 39 очков за 5 туров до окончания турнира. У , занимающего первое место, в активе 54 очка.

По регламенту РПЛ, в случае равенства очков команд, во внимание будут приняты результаты очных встреч: число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле.

«Спартак» и «Зенит» в текущем сезоне дважды сыграли вничью (1:1, 0:0). У петербургского клуба преимущество за счет гола в очной встрече в гостях.

Олег Кононов: «Верю в чемпионство «Спартака» до тех пор, когда шансов не будет»

Олег Кононов: «Перед «Спартаком» стоят максимальные задачи в чемпионате, Кубке и Европе»