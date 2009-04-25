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    «Спартак» потерял математические шансы на чемпионство

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Арсенал Тула Олег Кононов Футбол

    «Спартак» в гостях уступил «Арсеналу» (0:3) в рамках 25-го тура чемпионата России. 

    Московский клуб потерял математические шансы стать чемпионом России в текущем сезоне. 

    В активе команды Олега Кононова 39 очков за 5 туров до окончания турнира. У «Зенита», занимающего первое место, в активе 54 очка.

    По регламенту РПЛ, в случае равенства очков команд, во внимание будут приняты результаты очных встреч: число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле. 

    «Спартак» и «Зенит» в текущем сезоне дважды сыграли вничью (1:1, 0:0). У петербургского клуба преимущество за счет гола в очной встрече в гостях.

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