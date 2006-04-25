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    Ассоциация европейских клубов уведомила своих членов о намерении реформировать ЛЧ после 2024 года

    Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов Ассоциация европейских клубов Андреа Аньелли Футбол

    Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли направила письмо всем своим членам касательно Лиги чемпионов.

    В нем ЕСА подтверждает свои намерения лоббировать расширение роли Лиги чемпионов после 2024 года.

    Так, предполагается, что вместо квалификации в еврокубок через чемпионаты своих стран будет введена европейская система пирамиды футбола – с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет Лига чемпионов.

    Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов могут передвинуть на выходные, а игры чемпионатов – на середину недели.

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