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    Зубков подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Александр Зубков дисквалификации сборная России (бобслей) бобслей IBSF федерация бобслея России Елена Аникина Бобслей/сани/скелетон

    Глава Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, что покинул пост в организации.

    Зубков был дисквалифицирован на два года Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014. Дисквалификация означает не только невозможность выступать на соревнованиях, но и занимать любую должность в национальной федерации.

    «Я подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации», – сказал Зубков.

    «Решение временно оставить пост было сделано мною обдуманно. Я пошел на этот шаг, чтобы предотвратить дальнейшее возможное давление на нашу федерацию, сохранить статус нашей федерации в международной и чтобы сохранить за нашими спортсменами возможность достойно выступать и приносить медали стране», – отметил функционер.

    Сообщается, что член президиума федерации Елена Аникина стала исполняющей обязанности президента организации.

    Зубков с июня 2016 года возглавлял Федерацию бобслея России, в июле прошлого года он был переизбран на своем посту, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил его двух золотых наград Сочи-2014.

    В нашем спорте нет персонажа комичнее Зубкова. Но он никуда не уйдет без окрика сверху

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