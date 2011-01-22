Зубков подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, что покинул пост в организации.

Зубков был дисквалифицирован на два года Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) за нарушение антидопинговых правил в . Дисквалификация означает не только невозможность выступать на соревнованиях, но и занимать любую должность в национальной федерации.

«Я подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации», – сказал Зубков.

«Решение временно оставить пост было сделано мною обдуманно. Я пошел на этот шаг, чтобы предотвратить дальнейшее возможное давление на нашу федерацию, сохранить статус нашей федерации в международной и чтобы сохранить за нашими спортсменами возможность достойно выступать и приносить медали стране», – отметил функционер.

Сообщается, что член президиума федерации Елена Аникина стала исполняющей обязанности президента организации.

Зубков с июня 2016 года возглавлял Федерацию бобслея России, в июле прошлого года он был переизбран на своем посту, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет ( ) лишил его двух золотых наград Сочи-2014.

В нашем спорте нет персонажа комичнее Зубкова. Но он никуда не уйдет без окрика сверху