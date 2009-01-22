Уполномоченный по правам человека: «Кокорин сказал, что слова про стадо баранов к россиянам отношения не имели»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что назвал слова про стадо баранов вырванными из контекста.

– Идут споры по футбольному матчу в СИЗО. Он законен?

– Кокорин ни о каком футбольном матче никаких заявлений не делал. Он говорит, что все, что о нем пишут, узнает из прессы.

– Кокорин как-то объяснил свои слова про «народ – стадо баранов»?

– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО, и эти слова к россиянам никакого отношения не имели.

Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.

– Народ теперь снова против него.

– Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается так, как получилось, – сказала Потяева.

Кокорин в письме из СИЗО: «Народ – стадо баранов. Что им скажут, то и говорят»