Адвокат: «У Кокорина может быть замена коленного сустава на искусственный»

Адвокат нападающего Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о возможных последствиях ареста и отсутствия тренировок в СИЗО для здоровья его клиента.

В марте футболист перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена.

«У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей .

У Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный», – рассказал адвокат.