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    Адвокат: «У Кокорина может быть замена коленного сустава на искусственный»

    Теги Зенит премьер-лига Россия РФС происшествия Александр Кокорин ТАСС Кокорин и Мамаев Футбол

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о возможных последствиях ареста и отсутствия тренировок в СИЗО для здоровья его клиента.

    В марте футболист перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена.

    «У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита».

    У Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный», – рассказал адвокат.

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