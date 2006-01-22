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    Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 752 млн рублей при строительстве стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

    Теги происшествия ЧМ-2018 Стадион Калининград Футбол

    Генеральная прокурора России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 752 миллионов рублей, выделенных на подготовку стадиона в Калининграде к чемпионату мира 2018 года. 

    Обвинения предъявлены исполняющему обязанности директора ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» Амиру Кушхову и ведущему инженеру по надзору за строительством Сергею Трибунскому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)

    По версии следствия, Кушхов и Трибунский вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО «Группа «Сумма», созданного братьями Магомедовыми, для хищения бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по подготовке стадиона к ЧМ-2018

    После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда.

    В отношении остальных фигурантов уголовного дела ведется следствие.

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