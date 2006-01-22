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    Гильерме об ошибке Лунева: «Он очень хороший вратарь. Лучше ошибаться здесь, чем в чемпионате»

    Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Гильерме Андрей Лунев Кубок Матч Премьер Футбол

    Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу в матче с «Зенитом» (3:1) в рамках Кубка «Матч Премьер». 

    – Хорошее настроение, побеждать всегда хорошо. Не важно, что это сборы и товарищеская игра. Самое главное, что наша команда старается справиться с учетом нашей физической формы. Всегда хорошо начинать с побед.

    - Сможете объяснить, почему случаются такие ошибки, которую допустил Лунев?

    – Всегда сложно ловить мяч, когда он наверху. Сейчас легко говорить, потому что все уже произошло. Можно было просто выбросить мяч в аут, но он решил ловить. Все знают, что Лунев очень хороший вратарь. Для нас это все равно тренировка. Лучше ошибаться здесь, чем в чемпионате.

    - Какие физические кондиции уже успели набрать?

    – Пока мало, только неделю еще тренировались. Думаю, около 50 процентов, – сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ».

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