Гильерме об ошибке Лунева: «Он очень хороший вратарь. Лучше ошибаться здесь, чем в чемпионате»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу в матче с «Зенитом» (3:1) в рамках Кубка «Матч Премьер».
– Хорошее настроение, побеждать всегда хорошо. Не важно, что это сборы и товарищеская игра. Самое главное, что наша команда старается справиться с учетом нашей физической формы. Всегда хорошо начинать с побед.
- Сможете объяснить, почему случаются такие ошибки, которую допустил Лунев?
– Всегда сложно ловить мяч, когда он наверху. Сейчас легко говорить, потому что все уже произошло. Можно было просто выбросить мяч в аут, но он решил ловить. Все знают, что Лунев очень хороший вратарь. Для нас это все равно тренировка. Лучше ошибаться здесь, чем в чемпионате.
- Какие физические кондиции уже успели набрать?
– Пока мало, только неделю еще тренировались. Думаю, около 50 процентов, – сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ».
🚀Дальний удар Фёдора Смолова превращается в первый гол матча.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) January 22, 2019
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