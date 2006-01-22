Гильерме об ошибке Лунева: «Он очень хороший вратарь. Лучше ошибаться здесь, чем в чемпионате»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу в матче с (3:1) в рамках Кубка «Матч Премьер».

– Хорошее настроение, побеждать всегда хорошо. Не важно, что это сборы и товарищеская игра. Самое главное, что наша команда старается справиться с учетом нашей физической формы. Всегда хорошо начинать с побед.

- Сможете объяснить, почему случаются такие ошибки, которую допустил Лунев?

– Всегда сложно ловить мяч, когда он наверху. Сейчас легко говорить, потому что все уже произошло. Можно было просто выбросить мяч в аут, но он решил ловить. Все знают, что Лунев очень хороший вратарь. Для нас это все равно тренировка. Лучше ошибаться здесь, чем в чемпионате.

- Какие физические кондиции уже успели набрать?

– Пока мало, только неделю еще тренировались. Думаю, около 50 процентов, – сказал в эфире «Матч ТВ».