Глава комиссии WADA: «Если выяснится, что данные из московской лаборатории подменены – РУСАДА лишат статуса»

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( ) Джонатан Тэйлор сообщил, что Российское антидопинговое агентство ( ) все еще может быть лишено статуса.

Сегодня исполком WADA принял решение оставить статус соответствия РУСАДА, несмотря на то, что Россия пропустила дедлайн по передаче базы данных московской лаборатории.

«Если выяснится, что данные из московской лаборатории были подменены, то это будет очень серьезным поводом для нашей комиссии вновь признать РУСАДА несоответствующим кодексу. Мы сразу же рекомендуем исполнительному комитету применить к России самые жесткие санкции», – рассказал Тэйлор.

Также Тэйлор отметил, что РУСАДА будет лишено соответствия, если российская сторона откажется выдать WADA подозрительные допинг-пробы спортсменов для повторной проверки.