Зубков продолжает числиться тренером сборной и личным тренером троих бобслеистов, несмотря на дисквалификацию

Александр Зубков, объявивший сегодня о временном уходе с поста главы Федерации бобслея России, продолжает числиться тренером сборной России по бобслею и личным тренером троих бобслеистов, входящих в состав сборной.

16 января Зубков был дисквалифицирован на два года Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014.

В перовоначальном списке кандидатов в сборную, поданном Федерацией бобслея России в Минспорта 28 мая, фамилия Зубкова среди тренеров и персонала сборной отсутствовала. Но позже он внес официальные изменения в списки, которые были утверждены в Минспорта, подписаны заместилелем министра спорта РФ Сергеем Косиловым и размещены на официальном сайте министерства.

В официальном изменении от 20 августа Зубков был включен в список сборной России тренером по бобслею.

В официальном изменении от 6 ноября Зубков был включен в список сборной России личным тренером бобслеистов Максима Андрианова, Анастасии Кочержовой и Руслана Крживанека.

Изменения в списках подписывал лично Зубков и главный тренер сборной Данил Чабан.

Официальных документов об исключении Зубкова из списков сборной России на официальном сайте Минспорта нет до сих пор, несмотря на официальное отстранение Зубкова, принятое IBSF 13 декабря; и 2-летнюю дисквалификацию, назначенную ему IBSF 16 января. Сам Зубков об уходе с должности тренера сборной не объявлял.

В ноябре Мосгорсуд признал недействительными на территории России два решения CAS относительно Зубкова – о нарушении им антидопинговых правил в Сочи-2014 и о дисквалификации его экипажей на Олимпиаде.

Кодекс WADA запрещает дисквалифицированным за допинг любую деятельность, связанную со спортом на национальном уровне, в том числе сотрудничество со спортсменами в качестве тренера, консультанта и любого другого персонала.

В нашем спорте нет персонажа комичнее Зубкова. Но он никуда не уйдет без окрика сверху