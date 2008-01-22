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    Глава поисковой группы самолета Салы: «Я исключаю, что кто-то мог выжить»

    Теги Нант премьер-лига Англия лига 1 Франция происшествия Кардифф Сити Эмилиано Сала Футбол

    Глава поисковой группы пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, Джон Фитцджеральд рассказал о ходе поисковой операции.

    «Нас вызвали вчера вечером в 20:30 (связь с самолетом пропала в 20:23). Поисковые работы продолжались до полуночи, затем мы сделали перерыв, сегодня поиски возобновились в 8 утра.

    Погода вчера была очень холодной, шел холодный дождь, а ближе к ночи опустился туман, ничего не было видно. Сегодня погода прекрасная, море спокойное, а небо чистое.

    Если самолет действительно оказался в воде, я бы сказал, что шансов выжить нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов, это очень холодно. Человек без защиты может продержаться при такой температуре не более часа.

    Связь была потеряна, когда борт находился в 24 километрах от ближайшего острова, при их высоте они могли протянуть максимум 3-4 километра, поэтому они вряд ли приземлились на острове. Если бы они приземлились в зоне досягаемости, их бы уже обнаружили.

    У самолета, скорее всего, возникли технические или механические проблемы, хотя это очень хороший самолет. Сложно сейчас о чем-то говорить, борт просто исчез, никаких радиопереговоров в момент пропажи сигнала не было.

    Если они погибли, то тела мы можем найти, но я не знаю, когда это случится – сегодня или через две-три недели. Там сильное течение.

    - Говоря это, вы исключаете, что кто-то остался в живых?

    – Да, абсолютно. Я говорю свое мнение, но я не думаю, что есть шанс, что они сейчас живы, – сказал Фитцджеральд.

    Над Ла-Маншем пропал самолет. В нем летел футболист, только что перешедший в клуб АПЛ

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