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    «Галатасарай» предложил за Адриано 6 млн евро, «Спартак» хочет 10 млн

    Теги Спартак Луис Адриано премьер-лига Россия Бешикташ Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Чемпионат.com Футбол

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    Предложение о трансфере 31-летнего бразильца сделал «Галатасарай», сообщает «Чемпионат».

    Турецкий клуб предложил за Адриано 6 миллионов евро, однако эта цена не устроила «Спартак», который хочет выручить за футболиста 10 миллионов евро.

    Также сообщается, что интерес к форварду проявляет еще один турецкий клуб – «Бешикташ»

    Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Милана».

    В нынешнем сезоне на счету форварда 4 гола и 3 результативные передачи в 14 матчах премьер-лиги.

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