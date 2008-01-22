«Галатасарай» предложил за Адриано 6 млн евро, «Спартак» хочет 10 млн

Нападающий Луис Адриано может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Предложение о трансфере 31-летнего бразильца сделал , сообщает «Чемпионат».

Турецкий клуб предложил за Адриано 6 миллионов евро, однако эта цена не устроила «Спартак», который хочет выручить за футболиста 10 миллионов евро.

Также сообщается, что интерес к форварду проявляет еще один турецкий клуб – .

Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Милана».

В нынешнем сезоне на счету форварда 4 гола и 3 результативные передачи в 14 матчах премьер-лиги.