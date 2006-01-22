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    Поиски самолета, на котором летел Сала, приостановлены. Они возобновятся завтра с рассветом

    Теги премьер-лига Англия происшествия Кардифф Сити Эмилиано Сала Футбол

    Поиски самолета, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, приостановлены из-за захода солнца, сообщает отделение полиции острова Гернси (находится в Ла-Манше между Францией и Великобританией – прим. Sports.ru).

    Поисковая операция возобновиться завтра с рассветом. 

    Сегодня самолет, на котором летел Сала, пропал с радаров авиадиспетчеров над Ла-Маншем.

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