НХЛ. Овечкин повторил рекорд Курри по количеству хет-триков для игроков из Европы – 23

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (6:7 ОТ).
Он стал для российского нападающего 3-м в сезоне и 23-м в карьере в НХЛ. Таким образом, форвард обошел Теему Селянне и разделил с Яри Курри 10-е место по количеству хет-триков в истории лиги и европейский рекорд.
На 9-м месте идет Сай Деннени (25 хет-триков).
Напомним, что рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки (50), на втором месте Марио Лемье (40), на третьем Майк Босси (39).
Со статистикой Овечкина в сезоне можно также ознакомиться здесь.