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    НХЛ. Овечкин повторил рекорд Курри по количеству хет-триков для игроков из Европы – 23

    Теги Вашингтон Сан-Хосе Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ Яри Курри Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (6:7 ОТ). 

    Он стал для российского нападающего 3-м в сезоне и 23-м в карьере в НХЛ. Таким образом, форвард обошел Теему Селянне и разделил с Яри Курри 10-е место по количеству хет-триков в истории лиги и европейский рекорд.

    На 9-м месте идет Сай Деннени (25 хет-триков). 

    Напомним, что рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки (50), на втором месте Марио Лемье (40), на третьем Майк Босси (39). 

    Со статистикой Овечкина в сезоне можно также ознакомиться здесь

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