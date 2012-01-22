WADA оставило РУСАДА статус соответствия

Всемирное антидопинговое агентство ( ) оставило статус соответствия Российскому антидопинговому агентству ( ).

Это решение было принято сегодня на внеочередном заседании агентства. Все 11 членов исполнительного комитета пришли к единому мнению.

Вице-президент WADA Линда Хеллеланд отметила, что, несмотря на сегодняшние выводы, она все еще против изначального решения восстановить РУСАДА в сентябре.

Комитет по соответствию отметил, что результаты аудита РУСАДА, проведенного в декабре, были очень позитивными.

Если выяснится, что данные, полученные экспертами WADA в московской антидопинговой лаборатории, были подменены, то комитет по соответствию немедленно рекомендует исполкому WADA вновь лишить РУСАДА статуса соответствия.

РУСАДА было ограничено в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

20 сентября 2018 года исполком принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018-го, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

Россия сорвала дедлайн по предоставлению доступа к лаборатории из-за проблем с сертификацией оборудования представителей WADA, прибывших в Москву в середине декабря. 16 января эксперты все-таки получили доступ к данным лаборатории. На основе этих данных комиссия по соответствию вынесла рекомендацию – сохранить статус РУСАДА.