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    «Динамо» может вернуться под руководство Сафронова и Аркадия Ротенберга

    Теги Андрей Сафронов КХЛ Динамо Аркадий Ротенберг Р-Спорт Хоккей

    В следующем сезоне московское «Динамо» может вернуть прошлое юридическое название «ОХК Динамо».

    Президентом команды станет Аркадий Ротенберг, а генеральным директором – Андрей Сафронов.

    Ротенберг приобрел у общества «Динамо» права на использование товарного знака на 10 лет, начиная с сезона-2019/20.

    «Динамо» планирует погасить существующие задолженности в течение трех лет. Также в планах возрождение клуба ВХЛ.

    Сафронов возглавлял АНО «ОХК Динамо» с 2010 до лета 2018 года. Организация была признана банкротом, не расплатившись полностью перед игроками и сотрудниками клуба.​ Функционеру было предъявлено обвинение.

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