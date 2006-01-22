«Динамо» может вернуться под руководство Сафронова и Аркадия Ротенберга

В следующем сезоне московское «Динамо» может вернуть прошлое юридическое название «ОХК Динамо».
Президентом команды станет Аркадий Ротенберг, а генеральным директором – Андрей Сафронов.
Ротенберг приобрел у общества «Динамо» права на использование товарного знака на 10 лет, начиная с сезона-2019/20.
«Динамо» планирует погасить существующие задолженности в течение трех лет. Также в планах возрождение клуба ВХЛ.
Сафронов возглавлял АНО «ОХК Динамо» с 2010 до лета 2018 года. Организация была признана банкротом, не расплатившись полностью перед игроками и сотрудниками клуба. Функционеру было предъявлено обвинение.