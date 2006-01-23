Плишкова в 3-м сете против Серены отыгралась с 1:5 и 4 матчболов и вышла в 1/2 финала Australian Open

Чемпионка Брисбена Каролина Плишкова (7), в четвертьфинале Australian Open обыгравшая его семикратную чемпионку Серену Уильямс (16) 6:4, 4:6, 7:5, вышла в третий полуфинал «Шлема» и первый – в Мельбурне.

Экс-первая ракетка мира из Чехии в третьем сете уступала 1:5 и отыграла четыре матчбола прежде чем реализовать свой третий. За свой второй финал «Шлема» (также US Open-2016) она сыграет с чемпионкой US Open Наоми Осакой (4).

37-летняя Уильямс, подавая на матч при 5:1, на одном из матчболов подвернула левую ногу (на еще одном ей зафиксировали зашаг) и после этого испытывала проблемы с передвижением. Счет ее противостояния с Плишковой стал 2-2 всего и 1-2 на турнирах «Большого шлема».