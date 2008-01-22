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    Самолет с новичком «Кардиффа» Салой пропал с радаров

    Теги Нант премьер-лига Англия лига 1 Франция происшествия Кардифф Сити Эмилиано Сала Футбол

    Самолет, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, пропал с радаров авиадиспетчеров.

    Небольшое частное судно вылетело из Нанта в Кардифф минувшей ночью. На борту самолета находились двое пассажиров, в том числе Сала.

    По информации L’Équipe, связь с диспетчерами была утеряна в понедельник вечером около 20 часов по местному времени.

    Поисково-спасательная операция началась еще ночью рядом с Нормандскими островами. Утром операция была возобновлена.

    О трансфере Салы из «Нанта» в «Кардифф» было объявлено 20 января.

    Переход 28-летнего аргентинца стал рекордным в истории валлийского клуба. Сообщалось, что «Кардифф» заплатил 20 миллионов евро.

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