Самолет с новичком «Кардиффа» Салой пропал с радаров

Самолет, на котором летел нападающий Эмилиано Сала, пропал с радаров авиадиспетчеров.

Небольшое частное судно вылетело из Нанта в минувшей ночью. На борту самолета находились двое пассажиров, в том числе Сала.

По информации L’Équipe, связь с диспетчерами была утеряна в понедельник вечером около 20 часов по местному времени.

Поисково-спасательная операция началась еще ночью рядом с Нормандскими островами. Утром операция была возобновлена.

О трансфере Салы из в было объявлено 20 января.

Переход 28-летнего аргентинца стал рекордным в истории валлийского клуба. Сообщалось, что «Кардифф» заплатил 20 миллионов евро.