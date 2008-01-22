Самолет с новичком «Кардиффа» Салой пропал с радаров

Самолет, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, пропал с радаров авиадиспетчеров.
Небольшое частное судно вылетело из Нанта в Кардифф минувшей ночью. На борту самолета находились двое пассажиров, в том числе Сала.
По информации L’Équipe, связь с диспетчерами была утеряна в понедельник вечером около 20 часов по местному времени.
Поисково-спасательная операция началась еще ночью рядом с Нормандскими островами. Утром операция была возобновлена.
О трансфере Салы из «Нанта» в «Кардифф» было объявлено 20 января.
Переход 28-летнего аргентинца стал рекордным в истории валлийского клуба. Сообщалось, что «Кардифф» заплатил 20 миллионов евро.