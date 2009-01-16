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    Бэйлу потребуется разрешение на работу в Испании, если Великобритания выйдет из ЕС 29 марта

    Теги Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл политика Футбол

    Вчера британский парламент отклонил законопроект премьер-министра Терезы Мэй о так называемом «мягком» выходе из Евросоюза, а ей был вынесен вотум недоверия.

    Законопроект предполагал, что последствия выхода Великобритании из Евросоюза окажутся минимальными – королевство сохранит экономические, политические и социальные отношения с ЕС.

    Однако его отклонили, и теперь, скорее всего, будет принят закон о немедленном выходе из Евросоюза с 29 марта. Таким образом, гражданам Великобритании потребуется получать разрешение на работу в странах ЕС в общем порядке.

    Среди этих граждан в том числе и футболисты. Самый известный – полузащитник «Реала» Гарет Бэйл. С 1 апреля он не сможет играть, пока не получит разрешение.

    Всего в странах Евросоюза работают около 800 тысяч британцев, которым придется получать разрешения на работу. Только в Испании проживает около 300 тысяч граждан Великобритании.

    Стоит отметить, что при покупке недвижимости на 500 тысяч евро или при признании работы «особой» получение разрешения упрощается.

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