Зубков дисквалифицирован на два года за допинг. Он должен уйти с поста главы Федерации бобслея России

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала четверых российских бобслеистов за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014.

Дисквалифицированы Александр Зубков, Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев. Срок отстранения всех четверых закончится в декабре 2020 года.

Результаты спортсменов с февраля 2014 года аннулированы. Теперь они имеют право подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Дисквалификация означает не только невозможность выступать на соревнованиях, но и занимать любую должность в национальной федерации. Это означает, что Зубков должен сложить полномочия президента Федерации бобслея и скелетона России.

Зубков был лишен двух золотых медалей Сочи-2014 из-за аномальных показателей соли в допинг-пробах. Однако в 2018 году Мосгорсуд признал бывшего спортсмена невиновным и разрешил ему сохранить титулы и льготы. Таким образом, Зубков стал первым в истории олимпийским чемпионом только на территории России.

Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию на это решение, но Мосгорсуд оставил свой вердикт в силе.

Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России