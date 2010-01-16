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    Зубков дисквалифицирован на два года за допинг. Он должен уйти с поста главы Федерации бобслея России

    Теги Сочи-2014 допинг Александр Зубков дисквалификации ФБСР бобслей IBSF Александр Касьянов Ильвир Хузин Алексей Пушкарев Бобслей/сани/скелетон

    Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала четверых российских бобслеистов за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014.

    Дисквалифицированы Александр Зубков, Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев. Срок отстранения всех четверых закончится в декабре 2020 года.

    Результаты спортсменов с февраля 2014 года аннулированы. Теперь они имеют право подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Дисквалификация означает не только невозможность выступать на соревнованиях, но и занимать любую должность в национальной федерации. Это означает, что Зубков должен сложить полномочия президента Федерации бобслея и скелетона России.

    Зубков был лишен двух золотых медалей Сочи-2014 из-за аномальных показателей соли в допинг-пробах. Однако в 2018 году Мосгорсуд признал бывшего спортсмена невиновным и разрешил ему сохранить титулы и льготы. Таким образом, Зубков стал первым в истории олимпийским чемпионом только на территории России.

    Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию на это решение, но Мосгорсуд оставил свой вердикт в силе.

    Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России

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