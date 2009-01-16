Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетико» принимает «Жирону», «Реал» против «Леганеса»

В Испании проходят ответные матчи 1/8 финала Кубка страны. «Атлетико» примет «Жирону», «Реал» в гостях сыграет с «Леганесом», а встретится с «Леванте».

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч: 1:1

Первый матч: 3:1

Первый матч: 0:3

Первый матч: 0:0

Первый матч: 2:2

Первый матч: 1:2

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании

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