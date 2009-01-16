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    Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетико» принимает «Жирону», «Реал» против «Леганеса»

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    В Испании проходят ответные матчи 1/8 финала Кубка страны. «Атлетико» примет «Жирону», «Реал» в гостях сыграет с «Леганесом», а «Барселона» встретится с «Леванте».

    Кубок Испании

    1/8 финала

    Ответные матчи

    Атлетико – Жирона
    Дата проведения
    16 января, 21.30, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 1:1

    Севилья – Атлетик
    Дата проведения
    16 января, 22.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 3:1

    Леганес – Реал Мадрид
    Дата проведения
    16 января, 23.30, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 0:3

    Реал Сосьедад – Бетис
    Дата проведения
    17 января, 21.30, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 0:0

    Эспаньол – Вильярреал
    Дата проведения
    17 января, 22.30, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 2:2

    Барселона – Леванте
    Дата проведения
    17 января, 23.30, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 1:2

    Вальядолид – Хетафе 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    15 января, 21.30, «Хосе Соррилья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 29, пенальти Анхель, 1:1 – 50 Верде.
    ВальядолидЙоэль, Мартинес, Салису, Антоньито, Хоакин Фернандес, Кеко (Плано, 68), Суарес, Алькарас, Ануар, Верде, Чоп (Унал, 68).
    ХетафеЧичисола, Фулькье, Микел, Бруно Гонсалес, Суарес, Ибаньес (Даконам, 69), Арамбарри, Фламини (Максимович, 46), Дуро, Анхель, Сайс (Мата, 82).
    Предупреждения:
    Ануар (16), Чичисола (30), Мартинес (33), Антунеш (33), Алькарас (70), Даконам (73), Бруно Гонсалес (84).

    Первый матч: 0:1

    Валенсия – Спортинг Хихон 3:0 (0:0, 3:0)
    Дата проведения
    15 января, 23.30, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 65 Санти Мина, 2:0 – 76 Санти Мина, 3:0 – 90 Ферран Торрес.
    ВаленсияДоменек, Диакаби, Рубен Везу, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Коклен (Солер, 62), Парехо, Ли Кан Ин (Черышев, 87), Родриго (Санти Мина, 46), Гамейро.
    Спортинг ХихонДани Мартин, Бабен, Хуан Родригес, Кордеро, Ноблехас (Диас, 77), Начо Мендес, Кофи, Лод, Перес (Травер, 45), Блэкмэн (Джурджевич, 67), Молинеро.
    Предупреждения:
    Блэкмэн (18), Васс (21), Диакаби (41), Коклен (42), Ноблехас (51), Джурджевич (79).

    Первый матч: 1:2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Кубка Испании

    Календарь Кубка Испании

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