Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетико» принимает «Жирону», «Реал» против «Леганеса»

В Испании проходят ответные матчи 1/8 финала Кубка страны. «Атлетико» примет «Жирону», «Реал» в гостях сыграет с «Леганесом», а «Барселона» встретится с «Леванте».
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 16 января, 21.30, «Ванда Метрополитано»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 16 января, 22.30, «Рамон Санчес Писхуан»
Первый матч: 3:1
- Дата проведения
- 16 января, 23.30, «Бутарке»
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
- 17 января, 21.30, «Аноэта»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 17 января, 22.30, «Корнелья Эль Прат»
Первый матч: 2:2
- Дата проведения
- 17 января, 23.30, «Камп Ноу»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 15 января, 21.30, «Хосе Соррилья»
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Вальядолид –
Йоэль, Мартинес, Салису, Антоньито, Хоакин Фернандес, Кеко (Плано, 68), Суарес, Алькарас, Ануар, Верде, Чоп (Унал, 68).
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Хетафе –
Чичисола, Фулькье, Микел, Бруно Гонсалес, Суарес, Ибаньес (Даконам, 69), Арамбарри, Фламини (Максимович, 46), Дуро, Анхель, Сайс (Мата, 82).
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 15 января, 23.30, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 65 Санти Мина, 2:0 – 76 Санти Мина, 3:0 – 90 Ферран Торрес.
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Валенсия –
Доменек, Диакаби, Рубен Везу, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Коклен (Солер, 62), Парехо, Ли Кан Ин (Черышев, 87), Родриго (Санти Мина, 46), Гамейро.
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Спортинг Хихон –
Дани Мартин, Бабен, Хуан Родригес, Кордеро, Ноблехас (Диас, 77), Начо Мендес, Кофи, Лод, Перес (Травер, 45), Блэкмэн (Джурджевич, 67), Молинеро.
Первый матч: 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.