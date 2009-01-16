Тихонов о том, что Шипулин может баллотироваться в Госдуму: «А больше идти некуда! Везде же надо работать»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что бывший российский биатлонист намерен баллотироваться в Госдуму.

«А больше идти некуда! Везде же надо работать, они там сидят, хоть бы один из них вышел на трибуну. Какую цель вы перед собой ставите? Все до одного голосовали за повышение пенсионного возраста. А народ-то – 101% - был против этого! Хоть одного из них вы видели на трибуне? Сладкая жизнь.

Тренерами не хотят работать. Вы же в свое время царапались за пьедестал, представляли интересы державы, народа, а что вы там представляете?

Когда мне предлагали, я сказал: «Не хочу. Это не для меня, у меня думать есть чем». Никто из них не хочет работать, обратите внимание, Майгуров болтается, потому что в стране сплошная безнаказанность, 11 лет разваливали биатлон, и такие, как Шипулин, забыли самое главное - талант принадлежит народу.

На тебя потрачены огромнейшие деньги. А ты нашел себе пару тренеров бестолковых и не использовал свой потенциал, который ничуть не хуже, чем у Фуркада или Бо. Они трудятся как звери, а Антон нашел себе такой коллектив, где можно управлять самому.

Он показал на рождественской гонке результат хуже 45-летнего Бьорндалена. Он должен был становиться лидером команды. А я знаю, что это такое! Последним садиться за стол, делать больше всех, следить за порядком, быть правой рукой тренера, вдохновлять, убеждать.

Не нравится, не могу - иди отдыхай, бери лопату и в шахту, чтобы государство зря деньги не тратило на тебя», – сказал Тихонов.