Матч Россия – Хорватия – самый популярный на российском ТВ в 2018-м. В топ-10 – 7 спортивных событий

Спортивные трансляции пользовались большим успехом на российском телевидении в 2018 году.

Самым популярным событием в эфире стала игра России и Хорватии в 1/4 финала , которая транслировалась на «Первом канале». Ее рейтинг – 20,2% при доле 65,6%.

В топ-10 оказались семь спортивных событий. Места со 2-го по 4-е заняли матч 1/8 финала Испания – Россия, финал Франция – Хорватия и матч группового этапа Россия – Египет.

В десятке также матч России с Саудовской Аравией, финал хоккейного турнира Олимпиады Россия – Германия и матч Уругвай – Россия на ЧМ.

Абсолютный российский рекорд – матч России с Японией на ЧМ-2002 (доля – 75%) – устоял.