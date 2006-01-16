Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Матч Россия – Хорватия – самый популярный на российском ТВ в 2018-м. В топ-10 – 7 спортивных событий

    Теги Сборная России по хоккею Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу телевидение Сборная Германии по хоккею Сборная Уругвая по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу Первый канал ЧМ-2018 Сборная Египта по футболу Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир ВГТРК Футбол

    Спортивные трансляции пользовались большим успехом на российском телевидении в 2018 году.

    Самым популярным событием в эфире стала игра России и Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018, которая транслировалась на «Первом канале». Ее рейтинг – 20,2% при доле 65,6%.

    В топ-10 оказались семь спортивных событий. Места со 2-го по 4-е заняли матч 1/8 финала Испания – Россия, финал Франция – Хорватия и матч группового этапа Россия – Египет.

    В десятке также матч России с Саудовской Аравией, финал хоккейного турнира Олимпиады Россия – Германия и матч Уругвай – Россия на ЧМ.

    Абсолютный российский рекорд – матч России с Японией на ЧМ-2002 (доля – 75%) – устоял.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться