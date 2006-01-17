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    Основатель Football Leaks задержан в Венгрии. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

    Теги Бенфика происшествия Football Leaks Футбол

    В Венгрии задержали хакера, который считается основателем Football Leaks.

    30-летний португалец Руи Пинту был задержан в Будапеште и скоро будет экстрадирован на родину.

    Он подозревается в том, что украл электронные документы «Бенфики». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

    Пинту считается основателем Football Leaks. Он занимается взломом баз данных и почты футбольных клубов с 2015 года, работая в своей штаб-квартире в Будапеште.

    «ПСЖ» платит Неймару 4,5 млн евро за примерное поведение. Football Leaks добрался и до него

    Наконец-то Football Leaks нашли что-то доброе: Нголо Канте не хочет уходить от налогов

    Football Leaks основал некий Джон, который учит русский и продает антиквариат

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